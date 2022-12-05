Любовь Успенская вывела дочь на публику в трусах, чтобы сделать ее популярнее

Долгое время Любовь Успенская не могла наладить отношения со своей дочерью. Они ходили по многим телевизионным шоу, в которых публично высказывали претензии друг другу. Но недавно звездной семье удалось наконец-то примириться, и теперь Татьяна Плаксина ни на шаг не отходит от своей мамы.

В российском шоу-бизнесе уже привыкли видеть Успенскую в компании дочери. Они вместе появляются на всех светских мероприятиях, и с каждым выходом становятся все больше похожи друг на друга. Плаксина подражает матери во всем, а Любовь только и рада помочь девушке стать своей копией.

Успенская оплатила многочисленные пластические операции дочери, недавно помогла ей сделать новую грудь. Также певица способствует тому, чтобы Татьяна стала популярной на эстраде. Не так давно Плаксина изъявила желание петь, и звездная мама делает все, чтобы продвинуть ее. Любовь Успенская организовывает дочери выступления, выходит с ней на сцену с дуэтами и полностью занимается ее имиджем.

Артистка сама не прочь, несмотря на возраст, выйти в лишний раз на публику в откровенном наряде и учит тому же Татьяну. Плаксина уже не раз выставляла в социальных сетях откровенные фотографии, а теперь стала поражать своими формами и вживую. Минувшим вечером Плаксина выступила на сцене в полуобнаженном виде. На ней был просвечивающийся белый топ и короткая юбка, больше похожая на набедренную повязку, которая практически ничего не прикрывала. Образ дополнили длинные сапоги, полностью усыпанные стразами.