«Скитаюсь по планете вечным чужаком»: Моргенштерн* рассказал об эмоциональном срыве

Популярный рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) рассказал, что столкнулся с нервным срывом во время записи альбома. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам артиста, в последней музыкальной пластинке отражены события из его жизни, случившиеся до его попадания в рехаб.

«Музон готовили вместе с моим бэндом, собравшись на студии в Грузии <…> Не было использовано ни одного компьютерного звука. Полностью живой альбом», — заявил музыкант.

Уехавший из России исполнитель уточнил, что во время создания альбома у него случился эмоциональный срыв.

«Вокал записан в одиноких зашторенных комнатах и студиях по всему миру, иногда сквозь слезы (одна из моих популярных истерик случилась как раз на записи)», — поделился Моргенштерн*.

Кроме того, рэпер обратил внимание, что в песнях на альбоме регулярно звучит тема одиночества, непостоянности и постоянных переездов.

«Дом — все, что спрятано в слове этом, стало просто сном. Я скитаюсь во всей планете вечным чужаком… Лондон, Прага, Ницца, новый паспорт, новый штамп, гонка по границам, моя жизнь — мой чемодан», — добавил он.

Ранее стало известно, что Моргенштерн* свел «демонические» тату с лица и удалил фото из соцсети.

*признан в РФ иноагентом