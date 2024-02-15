35-летняя модель Оксана Самойлова вспомнила, как везла Джигана в психбольницу. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Есть вопросики».

В Сети неоднократно появлялись разговоры о тяжелом состоянии Джигана. В недавнем интервью Оксана не стала отрицать подобные сообщения.

Модель вспомнила, что впервые семья столкнулась с трудностью, когда она была беременна Давидом. Тогда Оксана вместе с мужем и родителями отправилась рожать в Америку. Самойлова отметила, что на тот момент ей было трудно понять состояние Джигана: она «смотрела на человека и видела только оболочку».

«Это не Денис, это не мой муж, а что-то непонятное. Были родители, и нам удалось его привести в чувства», — высказалась знаменитость.

После рождения ребенка ситуация повторилась. Тогда родители Оксаны улетели из США, и ей приходилось самостоятельно «откапывать» супруга. По воспоминаниям Самойловой, ей пришлось «накачать» Джигана препаратами, чтобы посадить в самолет в Россию. После возвращения в Москву он лег в больницу на лечение.

«Это реальная беда. Когда это случилось во второй раз, я была не такая перепуганная. У меня уже были контакты, был план действий, то есть я примерно понимала, как должна себя вести», — сообщила модель.

Ранее Оксана Самойлова призналась, что посещает психиатра с августа 2023 года. Подробности смотрите в этой статье.