«Скинул 17 кило»: похудевший Михайлов вернулся на сцену после тяжелой болезни

54-летний певец Стас Михайлов впервые после болезни выступил на сцене в Дубае. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В новогодние праздники в Дубае состоялся музыкальный фестиваль Эмина Агаларова. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Регину Тодоренко, Егора Крида, Игоря Николаева, Иосифа Пригожина. Несмотря на недавнюю болезнь, на фестивале появился и Стас Михайлов.

Артист удивил публику смелым образом. Стас вышел на красную дорожку в сверкающем костюме, дополнив наряд зелеными ботинками. Журналисты отметили, что Михайлов сильно похудел. Как выяснилось, причиной этого стало серьезное заболевание. Певец считает, что он перенес ковид.

«Все новогодние праздники тяжело болел. В конце декабря заболел очень сильно, сейчас уже все позади», — успокоил Стас.

Также Михайлов отметил, что избавился от лишнего веса благодаря правильному питанию. Артист убрал из рациона хлеб, сахар и алкоголь.

«За год скинул 17 кило», — резюмировал Михайлов.

На мероприятии артист поднялся на сцену и исполнил новые хиты.

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