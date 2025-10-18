«Скидывала любого, кто приближался к ее трону»: Сергей Соседов раскрыл, как Пугачева устраняла конкурентов

Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева перекрывала дорогу на сцену неугодным ей артистам. В беседе с «Общественной службой новостей» музыкальный критик раскрыл, что певица не терпела конкуренции и буквально «уничтожала» коллег.

По словам журналиста, в свое время Алла Пугачева разрушила карьеру многим исполнителям, которые могли поравняться с ней на сцене. Так было и с Машей Распутиной – певица могла выступать только под псевдонимом.

«Даже на элементарных примерах можно проследить, как Алла пыталась скинуть любого артиста, который хоть как-то приближался к ее музыкальному трону. Певица Мария Распутина была лишена возможности выходить на сцену со своим настоящим именем, а ведь настоящее имя Распутиной тоже Алла. Но Пугачева поставила условие: двум Аллам не бывать на сцене, — поэтому появилась Маша Распутина», — заявил Сергей Соседов.

Критик отметил, что наиболее жестко Алла Пугачева расправлялась с неугодными ей конкурентами и артистами, не признающими ее величие.

Ранее Сергей Соседов ответил Алле Пугачевой, заявившей, что он зарабатывает на ней деньги: «Ни рубля и ни копейки за всю свою жизнь!»