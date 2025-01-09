«Настоящая пасхальная сказка»: Настя Ивлеева подшутила над собой

Блогер Настя Ивлеева опубликовала в своем Telegram-канале кружок на тему последнего промаха. Вместо того чтобы поздравить россиян с наступающим Рождеством, девушка поздравила их с Пасхой.

Инфлюенсер опубликовала в мессенджере сообщение. Она написала «Христос Воскресе», таким образом поздравив подписчиков с одним из главных христианских праздников.

Однако потом Ивлеева удалила пост. Она поняла, что спутала Рождество с Пасхой, и опубликовала новое сообщение. А сегодня на ее канале появилось видео, в котором блогер подшутила над собой.

«Настоящая новогодняя сказка, рождественская, пасхальная», — заявила знаменитость, прогуливаясь по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Ивлеева оставила ресторанный бизнес. Она пошла на такие меры ради пополнения в семье.