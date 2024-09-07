«Схватки прекратились ночью»: беременная Анна Хилькевич вышла на связь из роддома

37-летняя актриса Анна Хилькевич скоро станет мамой в третий раз. Накануне звезда сериала «Универ» отправилась в роддом, поскольку у нее были схватки. Однако артистку, скорее всего, пока отправят домой. В своем Telegram-канале знаменитость рассказала, почему схватки оказались «генеральной репетицией».

6 сентября Анна Хилькевич сообщила в личном блоге, что поехала в роддом, поскольку ее схватки стали сильными и регулярными. Актриса признавалась, что ждала этого дня с нетерпением. На следующий день артистка вышла на связь из палаты и рассказала, что на осмотре выяснилось, что раскрытие маленькое. В результате врачи приняли решение не стимулировать роды.

«А то представьте: идет слабая родовая деятельность, раскрытие маленькое, а пузырь решили проколоть. Прокололи — раскрытия все еще нет, а уже, к примеру, идет какой час безводного периода — в итоге КС. Это в лучшем случае. Ну и т.д. Ситуаций может быть много», — высказалась Анна Хилькевич.

Звезда «Универа» призналась, что ночью у нее прекратились схватки, и она грустит из-за того, что долгожданное событие не состоялось.

«Итог. Сейчас я проснулась в палате, схватки прекратились ночью, я выспалась. Но я, конечно, грущу. Я думаю, что меня скоро осмотрят и отпустят домой в ближайшее время», — поделилась актриса.

По словам знаменитости, с ее мамой происходило подобное — «со всеми тремя детьми она вот так по несколько дней лежала в роддоме». Анна Хилькевич посчитала, что в ее случае сработала «определенная генетика».

«Буду считать все это генеральной репетицией», — заключила артистка.

Напомним, Анна Хилькевич с 2015 года состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. У супругов две дочери — 8-летняя Арианна и 6-летняя Анна-Мария. В апреле актриса объявила о третьей беременности.

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