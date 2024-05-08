«Схватила меня за ноги»: Волочкова чуть не утонула на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова чуть не утонула во время съемок клипа на Мальдивах. Она сообщила об этом в соцсетях.

Скандальная танцовщица в очередной раз отправилась отдыхать на дорогой курорт. Она совмещает приятное с полезным – отдыхает и снимает контент. Так, она уже устроила несколько фотосессий и даже приступила к съемкам клипа. Но не обошлось без сложностей. В один из дней с балериной случилась беда – она чуть не утонула.

«Я чуть не утонула! На рассвете успели снять сцену клипа в длинном платье из цветов, как начался ливень. Мы побежали на виллу сушить платье. Замочен был только подол. Вдруг начался шторм, и платье на наших глазах унесло в океан», – поделилась звезда.

Анастасия рассказала, что отправилась спасать наряд, но платье тонуло. Тогда артистка решила нырнуть за ним, хотя очень боится этого. Она не знала, как там глубоко.

«Подруга схватила меня за ноги и вытащила на берег вместе с платьем. Я сильно наглоталась воды и долго приходила в себя. Стресс был диким для меня. Платье спасли», — добавила танцовщица.

Поклонники поддержали Волочкову, но не обошлось без шуток. Но звезда оставила их без внимания.

Ранее балерина Анастасия Волочкова ответила на критику, что использует фотошоп на своих снимках. Звезда заявила, что имеет природную красоту и стройность, которой добилась с помощью многолетнего труда. Поэтому фоторедакторы ей не нужны.