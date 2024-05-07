«На этом сидят почти все артисты»: обиженная Волочкова сдала коллег по шоу-бизнесу

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что является красавицей и не пользуется фотошопом. На данный момент звезда отдыхает на Мальдивах и ежедневно делится разнообразными фотографиями.

На новых кадрах блондинка позирует в эффектных нарядах, с макияжем и укладкой. Глядя на стройную фигуру и слишком ровный тон кожи, поклонники сомневаются, что это «природная» красота балерины. Многие обвиняют Анастасию в использовании фотошопа. Она не смогла оставить подобные комментарии без ответа.

«Понимаю, что не все могут пережить мою красоту и начинают дешевые и пустые выпады с обвинениями в наш адрес в том, что все фото это фотошоп», – начала она.

Волочкова добавила, что многие пользуются фоторедакторами в соцсетях, и продолжают носить «маски» в жизни. При этом блондинке подобное ни к чему.

«На этом фотошопе сидят почти все артисты и не только. Но докопаться в очередной раз и по этой теме удобнее вновь до меня. Я обладаю прекрасной внешностью и стройностью тела. За этим стоит большой труд. И в фотошопе не нуждаюсь», — заявила звезда.

Балерина рассказала, что секрет ее стройности заключается в правильном питании и упражнениях. На отдыхе она занимается в зале и даже в воде.

«Это мной разработанный комплекс упражнений в воде, адаптированный под специфику моего тела. Он помогает в моменте избавляться от жировой прослойки и веса, подтягивает кожу», — поделилась артистка.

Ранее мы писали о том, что Валерия поделилась своим секретом стройности. Она заявила, что голодание на диетах можно сравнить с «адским существованием».