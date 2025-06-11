«Схватила и швырнула на соседний стол»: Дмитрий Колдун рассказал о драке жены с поклонницей

Певец Дмитрий Колдун в день 40-летия рассказал о семье и отношениях с женой. В интервью mk.ru артист вспомнил, как супруга вышвырнула на соседний стол девушку, которая на него набросилась.

Исполнитель познакомился со своей супругой еще во время учебы в институте. В октябре этого года они будут праздновать 24 года отношений, а также 13 лет брака. Концерты звезды посещают множество поклонниц, но Дмитрий говорит, что не чувствует дискомфорт от их внимания. Он вспомнил, что в молодости времена были другие. Однажды его жена даже подралась с девушкой в клубе.

«Были времена, еще когда мы были студентами, когда проходили все эти конкурсы, шоу, «Евровидение», — тогда, конечно, могли набрасываться где-нибудь в клубах. Один раз, помню, жена схватила и швырнула на соседний стол девицу, которая на меня набросилась. Просто эта девица пьяная была. А сейчас уже нет таких историй», – рассказал Дмитрий.

Колдун порассуждал о секрете крепкого брака и удивился тому, какой прочный у него получился союз. По его мнению, самое главное – делать собственный выбор.

«Каждый день Вика выбирает оставаться со мной, а я выбираю быть с ней», – добавил певец.

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