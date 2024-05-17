«Схватил меня и отрывает губу от десны»: Айза впервые рассказала о домашнем насилии со стороны Анохина

Блогер Айза-Лилуна Ай поделилась откровенной историей, связанной с домашним насилием. Знаменитость рассказала, как бывший муж Дмитрий Анохин избивал ее на глазах у детей.

Айза раскрыла подробности семейного конфликта в интервью Марку Бартону. По словам блогера, она лишь сейчас решилась заявить во всеуслышание об агрессивном поведении экс-супруга.

Так, Анохин избивал Айзу прямо на глазах у детей. В результате домашнего насилия знаменитость получила достаточно серьезные травмы.

«Он кидается на меня рукой и ногтем царапает, схватил меня и отрывает губу от десны...и замахивается на меня кулаком. В этот момент Элвис прыгает на меня и защищает. Это был первый и последний раз, когда он применил насилие», — поделилась блогер.

Ранее сообщалось, что Айза больше не собирается требовать алименты с Гуфа. У бывших супругов есть общий сын.