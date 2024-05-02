Готовы завершить историю: Айза больше не требует от Гуфа алименты на сына

Блогер Айза намерена заключить мировое соглашение с бывшим супругом Гуфом. Она, по данным Telegram-канала Baza, больше не собирается требовать с него алименты через суд.

Айза подала иск к бывшему мужу в конце 2023 года. Она заявила, что не подписывала с рэпером соглашение об уплате алиментов. По личной инициативе артист материальную помощь якобы не оказывал.

Через суд блогер хотела добиться выплат в размере 150 тысяч рублей ежемесячно, а также отчисления от доходов. В ходе заседаний защитники Гуфа сумели доказать, что он исполняет свои обязанности по содержанию сына.

Теперь же, по данным СМИ, Айза хочет пойти на мировую. Точно о решении станет известно уже в июне, когда состоится очередное заседание.

Ранее блогерша заявила, что ее сын едва не погиб в парке аттракционов. Мальчик, по словам матери, чудом выжил.