Схожие черты лица: жену Олега Меньшикова заметили с юной родственницей

Жену актера Олега Меньшикова сняли с юной родственницей. Артистка Анастасия Чернова не так часто появляется на публике и скрывает личную жизнь, но неожиданно была запечатлена в центре Москвы с девочкой-подростом. Кадры публикует mk.ru.

Женщина стояла на улице с девочкой и о чем-то разговаривала. Видно было, что они знакомы, а приближенные к семье люди заявили, что они являются родственницами. Но как именно они связаны, не сообщалось. Сама Анастасия была в белой футболке с цветочным принтом и надписью, с минимальным макияжем, в очках и с кудрявыми волосами. Подросток рядом с ней была в таком же стиле, но собрала длинные волосы в хвост и надела черные солнцезащитные очки.

Источник отмечает, что супруга Меньшикова не хотела, чтобы ее узнали и фотографировали, поэтому она поспешила скрыться в ближайшем кафе. Сначала она пропустила девочку, а после зашла сама.

Напомним, что актриса вышла замуж за звезду в 2005 году. Тогда ей было 24 года, и она являлась студенткой ГИТИСа. Сейчас женщине 41 год. СМИ отмечают, что девочка рядом с ней была очень на нее похожа.

Ранее мы писали о том, что 63-летний Олег Меньшиков удивил публику своим внешним видом. Он пришел на премьеру не один, а со своей супругой. Они выбрали вечерние наряды. Мужчина при этом отличался моложавым видом, чем поразил фанатов.