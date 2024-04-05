63-летний Олег Меньшиков удивил публику своим внешним видом

63-летний актер Олег Меньшиков удивил публику моложавым видом на премьере шоу. Он позировал для фотографов на мероприятии кабаре-театра Crave, пишет Леди Mail.ru.

Меньшиков вызвал удивление у фанатов своим стильным внешним видом. Знаменитость вышел в свет в сопровождении своей жены Анастасии Черновой. Оба они предстали перед публикой в элегантных черных нарядах.

Жена актера, Анастасия Чернова, выбрала закрытое платье с длинными рукавами и поясом, в то время как Олег Меньшиков предстал в объемном пиджаке с яркой брошью и в потертых кедах, что придало ему молодежный вид. Он дополнил свой наряд золотой цепочкой на шее и аккуратной прической.

Пользователи Сети отметили, что актер следит за модными тенденциями.

«Нашел нового стилиста?», «Молодая жена требует соответствующего стиля», «Красавчик!», «Прямо с подиума сошел», «Не узнать его», – пишут в комментариях.

Напомним, что Олег Меньшиков и его 40-летняя супруга Анастасия находятся в браке почти 20 лет, встретившись в 2003 году и поженившись в 2005. Мужчина признается, что встреча с избранницей изменила его жизнь. Он многому научился и продолжает учиться. Кроме того, как заявил актер, с ней он перестал думать о себе.

Также премьеру посетили: актриса Агата Муцениеце, телеведущие Владимир Маркони, Ксения Бородина, Алла Михеева, актеры Иван Чуйков, Сергей Бурунов, журналистка Светлана Бондарчук. модель Елена Перминова, певицы Ольга Орлова, Анна Седокова; режиссер Евгений Сангаджиев, и многие другие звезды. В зрительном зале был замечен и Филипп Киркоров.

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