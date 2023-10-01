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12:21, 01 октября 2023
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Сходство на лицо: у Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын

У певца Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын.

Сходство на лицо: у Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын

© Starface.ru

У певца Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын, об этом стало известно в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Альберту Штефану 51 год. Мужчина живет в Красноярском крае в Железногорске. По словам Штефана, о родстве с популярным певцом он узнал случайно, когда мать привела его на концерт Добрынина.

«Был юбилейный концерт Вячеслава и мама мне сказала, мол смотри, это твой отец. Я был в шоке», — рассказал он.

Журналисты отметили, что между мужчиной и Вячеславом Добрыниным действительно есть внешнее сходство.

Сходство на лицо: у Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын

© Телеканал НТВ

На протяжении всей жизни Альберта воспитывал приемный отец. По рассказам матери мужчины, роман со знаменитостью у нее случился во время гастролей артиста. Ему тогда было 24, а матери Альберта 21 год.

Внебрачный сын певца рассказал, что его мать писала письма Добрынину и даже ездила к нему домой, но все безуспешно. Штефан надеется, что знаменитый певец увидит историю на телевидении и наконец встретится с ним лично.

Ранее мы писали о том, что отец певицы Наталии Власовой назвал ее существом и довел дочь до истерики.

Источник фото:Starface.ru
Источник:НТВ
Теги:
Вячеслав Добрынин
внебрачный ребенок
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