Сходство на лицо: у Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын

У певца Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын, об этом стало известно в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Альберту Штефану 51 год. Мужчина живет в Красноярском крае в Железногорске. По словам Штефана, о родстве с популярным певцом он узнал случайно, когда мать привела его на концерт Добрынина.

«Был юбилейный концерт Вячеслава и мама мне сказала, мол смотри, это твой отец. Я был в шоке», — рассказал он.

Журналисты отметили, что между мужчиной и Вячеславом Добрыниным действительно есть внешнее сходство.