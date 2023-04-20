«Сходит в туалет и расскажет об этом»: известный мужчина публично высмеял Ольгу Бузову

В последнее время все внимание публики приковано к Марии Погребняк. Поговаривают, ее красивая история любви с футболистом закончилась, и виной всему его многочисленные измены. Светская львица никак не комментирует происходящее в личной жизни, вот почему многие считают: история с разрывом — пиар-ход звездного семейства. В новой беседе с изданием «Teleprogramma.pro» Рустам Солнцев высказался о браке Погребняк.

Солнцев с большой теплотой отозвался о Марии и заявил, что она — «умная женщина», именно поэтому он всячески отрицает пиар светской львицы на семейной трагедии. По словам Рустама, в отечественном шоу-бизнесе на подобное способна только Ольга Бузова.

«Маша не Бузова. Оля сходит в туалет и расскажет об этом в своих сторисах. В семье произошла трагедия, и Машка относится к этому именно так», — заявил Солнцев.

Кроме того, мужчина считает: своим успехом Бузова обязана именно Дмитрию Тарасову, после развода с которым популярность певицы вышла на новый уровень. Тогда публика стала всячески поддерживать Ольгу, и за ней прочно закрепился образ жертвы.

«Тарасов своим пендалем выгнал Ольгу из дома, показал нам всем, кто на самом деле находился на старте проходов по красной ковровой дорожке», — резюмировал Рустам.

Ранее мы писали о том, что после сообщений о разводе 34-летняя Мария Погребняк купила квартиру в ОАЭ за 30 млн рублей. К слову, девушка не просто так сделала такое вложение. Что задумала Мария — узнаете в этой статье.