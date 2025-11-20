«Сходили с мужем в кино»: актриса Лиза Арзамасова вышла в свет с Ильей Авербухом

Актриса Лиза Арзамасова посетила прошедшую накануне в Москве премьеру фильма «Умри, моя любовь». Компанию звезде «Папиных дочек» составил супруг, фигурист и продюсер Илья Авербух.

Для светского мероприятия артистка выбрала бежевый верх и черный низ. Стильный образ дополнили массивные серьги. Из аксессуаров у Арзамасовой была модная сумка. Для выхода в свет актриса также сделал элегантную прическу.

Ее 51-летний супруг, в свою очередь, был одет в спортивный костюм серого цвета. Впечатлениями о вечере Арзамасова поделилась в своем личном блоге в соцсети.

«Сходили с мужем в кино. Как я люблю смотреть вместе фильмы, постановки, потом обсуждать их вместе, рассуждать, спорить, соглашаться. Спасибо за приглашение на премьеру! Жаль, что нечасто удается выбраться», – написала она.

Ранее мы писали о том, что 30-летняя актриса Елизавета Арзамасова чуть не стала жертвой мошенников. Звезда «Папиных дочек» рассказала, что злоумышленники представились сотрудниками цветочного магазина.