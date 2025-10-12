Без поцелуя и вызывающей одежды: Егор Крид изменил скандальный номер после перепалки с Мизулиной

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся концерт певца Егора Крида. Исполнитель решил изменить скандальный номер на песню «Мало», после которого у него возник конфликт с Екатериной Мизулиной.

Как сообщает 78.ru, в новой версии номера танцовщица одета уже более сдержанную одежду — она выступала в майке и черных штанах. Артисты уже не целовались перед публикой, просто ушли за сцену, а их фигуры затемнили.

Изначально публика хорошо встретила артиста, спустившегося к ним на страховке. Однако, по данным Фонтанки, не всех устроило выступление знаменитости. Петербуржцы пожаловались, что концерт задержали на час, он длился три часа и закончился в полночь, когда до закрытия метро оставались считанные минуты.

Единственным способом доехать до дома с Крестовского острова для зрителей стало такси. Очевидцы говорят, что онлайн-очередь на вызов машины составила 460 человек. Таксисты при этом были очень рады повышенному спросу и установили более высокие цены.

«Таксист „Яндекса“ пошутил, что, наверное, у такси сговор с организаторами концерта. 64 000 человек всю ночь добирались до дома», — рассказывает фанатка артиста.

Родители недовольны, что из-за проблем с логистикой их дети оказались дома только в районе трех часов ночи.

Напомним, во время исполнения одной из песен Крид целовался с девушкой, одетой в шорты и топ. Его поведение сильно возмутило главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. После этого между ними началась перепалка.

Также певица Клава Кока заявила, что прекратила дружить с Егором Кридом.