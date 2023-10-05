НАШ ШОУБИЗ
17:07, 05 октября 2023
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«Сходил на футбол»: Дмитрий Маликов рассказал о здоровье 80-летнего отца

Певец Дмитрий Маликов рассказал о состоянии здоровья 80-летнего отца.

«Сходил на футбол»: Дмитрий Маликов рассказал о здоровье 80-летнего отца

© Starface.ru

Певец и композитор Дмитрий Маликов рассказал о состоянии здоровья своего 80-летнего отца Юрия Федоровича. Летом основатель группы «Самоцветы» вынужден был отменить выступление на фестивале «Славянский базар» в Витебске из-за проблем с сердцем.

В беседе с mk.ru Маликов заверил, что медикам удалось стабилизировать состояние отца, поэтому для волнения нет причин. Он также отметил, что несмотря на возраст и проблемы с сердцем лидер вокальной группы «Самоцветы» посетил футбольный матч.

«Сейчас он чувствует себя в соответствии с возрастом», - сказал Дмитрий.

Ранее мы писали, что в июле Дмитрий Маликов отменил пресс-конференцию, которую планировал дать вместе с отцом, основателем «Самоцветов» Юрием Маликовым в рамках фестиваля «Славянский базар».

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Теги:
Юрий Маликов
болезнь
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