«Сходил на футбол»: Дмитрий Маликов рассказал о здоровье 80-летнего отца

Певец и композитор Дмитрий Маликов рассказал о состоянии здоровья своего 80-летнего отца Юрия Федоровича. Летом основатель группы «Самоцветы» вынужден был отменить выступление на фестивале «Славянский базар» в Витебске из-за проблем с сердцем.

В беседе с mk.ru Маликов заверил, что медикам удалось стабилизировать состояние отца, поэтому для волнения нет причин. Он также отметил, что несмотря на возраст и проблемы с сердцем лидер вокальной группы «Самоцветы» посетил футбольный матч.

«Сейчас он чувствует себя в соответствии с возрастом», - сказал Дмитрий.

Ранее мы писали, что в июле Дмитрий Маликов отменил пресс-конференцию, которую планировал дать вместе с отцом, основателем «Самоцветов» Юрием Маликовым в рамках фестиваля «Славянский базар».