Певец Дмитрий Маликов отменил пресс-конференцию из-за болезни отца

Певец Дмитрий Маликов отменил пресс-конференцию, которую планировал дать вместе с отцом, основателем «Самоцветов» Юрием Маликовым. Как выяснилось, он заболел.

Подробности сообщил сайт mk.ru.

Пресс-конференция планировалась в рамках фестиваля «Славянский базар». Но Юрий Маликов отказался от участия в мероприятии из-за болезни.

Коллеги пожелали ему выздоровления.

Певица Анна Семенович и вовсе едет на фестиваль в слезах. 14 июля стало известно о смерти ее директора Владимира Цапира.

Вместе с ним артистка проработала почти 20 лет. Сначала Цапир служил водителем, потом стал администратором. Семенович не стала называть причину смерти: известно, что директор певицы скончался скоропостижно, еще накануне он писал ей о необходимости дать интервью перед выходом на сцену.