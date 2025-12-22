«Схема Долиной» и другие словосочетания войдут в словарь неологизмов 2025 года

Словарь неологизмов русского языка в 2025 году пополнится новыми высказываниями, связанными со скандалом вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН Валерий Ефремов.

Руководитель группы «Словарей новых слов» отметил, что в словарь попадет выражение «схема Долиной» и еще четыре словосочетания.

«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение "схема Долиной" — это лето 2024 года. Дальше "эффект Долиной" — это декабрь 2024 года. Потом "бабушкина схема" — это лето 2025 года, "казус Долиной" — осень 2025 года. И "бабушкин вариант" (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью) — это декабрь 2025 года"», — объяснил филолог.

По словам Ефремова, массу новых слов и словосочетаний в современном языке также появились после скандальной «голой вечеринки» Анастасии Ивлевой. Например, «головечеринники» или «свитер/водолазка извинений».

Ранее мы писали, что в Туле отменили концерт Ларисы Долиной из-за ажиотажа вокруг ее имени.