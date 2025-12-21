«Нездоровое внимание»: первый сольный концерт Ларисы Долиной в 2026 году отменили

Концерт Ларисы Долиной отменили в Туле. Подробности приводит РИА Новости.

Первое выступление Ларисы Долиной в 2026 году так и не состоится. Юбилейный концерт певицы, запланированный в Туле, был отменен еще до наступления января.

70-летняя народная артистка России должна была выйти на сцену четвертого января с программой «Юбилейный концерт в кругу друзей». Однако организаторам не удалось реализовать почти половину билетов — из 724 мест непроданными остались 344. В результате продажи были остановлены, а мероприятие отменено.

По словам представителя компании-организатора Владислава Серенко, решение связано не с техническими причинами, а с повышенным и, по его формулировке, «нездоровым вниманием» к имени артистки.

На фоне этого продолжается скандал вокруг судебной истории с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках. Весной певица добилась отмены сделки по продаже недвижимости, заявив, что стала жертвой мошенничества. Изначально суды встали на сторону артистки, однако Верховный суд впоследствии пересмотрел решения нижестоящих инстанций и признал право собственности за покупательницей.

