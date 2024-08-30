«Схема была предложена моими сотрудниками»: Блиновская рассказала, как пришла к идее дробления бизнеса

Заседание по уголовному делу королевы марафонов Елены Блиновской состоялось в Москве. Отвечая на вопросы суда, блогер рассказала, как пришла к идее дробления бизнеса для сокращения налогов.

Блиновская заявила, что в 2019 году доходы ее компании стали выходить за пределы. Тогда ее сотрудники якобы разработали план того, как не платить больше денег в казну государства, передает РЕН ТВ.

«Схема была предложена моими сотрудниками», — поведала Елена.

Сама же Блиновская в этот момент начала активно заниматься ребенком. В детали плана и всего остального блогер якобы не вникала. Также во время выступления в суде королева марафонов отметила, что не считает свою деятельность незаконной.

Ранее сообщалось, что Блиновская частично признала вину в неуплате налогов. На первое заседание она пришла в кедах за 75 тысяч рублей и с термосом.