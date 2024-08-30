Пришла в кедах за 75 тысяч и с термосом: состоялось первое заседание суда по уголовному делу Блиновской

Предприниматель Елена Блиновская пришла на первое заседание суда по уголовному делу в кедах за 75 тыс. рублей и с термосом. Она частично признала вину в неуплате налогов.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Блиновская выбрала для суда строгий образ. На суде она была в черных кедах от дизайнера Александра Маккуина, которые стоят 75 тыс. рублей. На суд Елена взяла тетрадь, ручку и термос.

В ходе заседания суд снял арест с квартиры Елены. Речь идет о 120-метровой недвижимости на Серпуховском валу. Арест снят, чтобы имущество продали и погасили долг перед налоговой. Известно, что покупатели на нее найдены – Елена сможет выручить за квартиру 90 млн.

В ходе суда Блиновская частично признала вину в неуплате налогов. Она объяснила, что недосмотрела, так как находилась в декрете, было не до бухгалтерии, этим занималась команда. По части отмывания денег Елена вину не признает.

Ранее сообщалось, что предприниматель отметила 43-летие в СИЗО. Во время ареста Блиновская увлеклась написанием картин – ее последняя работа – это натюрморт с цветами.