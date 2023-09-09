Сказка продлилась лишь несколько месяцев: Топурия рассказала о непродолжительном романе с Гуфом

Певица Кети Топурия построила успешную карьеру и снискала любовь публики. Однако найти одного единственного человека, с которым это чувство связало бы на всю жизнь, оказалось куда сложнее. Сначала исполнительница развелась с бизнесменом Львом Гейхманом. Спустя некоторое время у Кети появился новый молодой человек — рэпер Гуф. Но с ним сказка продлилась лишь несколько месяцев, передает StarHit.

Отношения между исполнительницей и рэпером завязались не сразу. Сначала звезды просто дружили и поддерживали связь. Однако со временем они стали все чаще быть вместе — это подтверждали совместные снимки, эфиры. В итоге Кети сошлась с Гуфом и пара перестала скрывать роман.

Дети артистов поладили между собой. Рэпер во время отъездов посвящал Топурии трогательные строчки в песнях. Певица, в свою очередь, говорила на светских мероприятиях, как скучает по избраннику. Однако в скором времени сказка прекратилась, так как Гуф изменил вокалистке с Яной Шевцовой.

Рэпер решил, что совершил ошибку, и попытался вернуть любовь. Кети же к тому времени поняла, что не боится одиночества и готова встретиться с ним лицом к лицу. Кроме того, Топурия осознала, что не может быть рядом с Гуфом из-за разного образа жизни.

Поклонники пары не оставляли надежд на воссоединение. И, действительно, бывших возлюбленных видели после расставания на одной вечеринке, только было непонятно, что между ними тогда происходило. Артисты точно помирились. Кети в одном из интервью даже намекнула на возобновление отношений, но фанаты этого так и не увидели.

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