«Скажу то, что никто не знал»: Антонов раскрыл неизвестный факт о Добрынине на его похоронах

Певец Юрий Антонов едва сдерживал слезы на прощании с Вячеславом Добрыниным. Об этом сообщает mk.ru.

4 октября состоялось прощание с Вячеславом Добрыниным. Многие звезды пришли проводить композитора в последний путь, в том числе и Антонов. Юрий отметил, что их с Вячеславом связывали долгие годы дружбы. Находясь у его гроба, певец едва сдерживал слезы. Артист рассказал про умершего то, что никто не знал.

«Я скажу то, что, может, никто не знал. Слава был закрытый человек, во всяком случае, со мной. Он звонил мне в основном, ночью и спрашивал, как дела. Он был ночной человек, ему все равно: час ночи, два», — высказался Антонов.

Также Юрий отметил творческий талант умершего. По его мнению, он был лидирующим композитором на отечественной эстраде.

«Не знаю человека, который бы написал такое количество песен. Я в этом плане на втором месте. Слава — на первом. Сегодня мы его видим здесь последний раз. Слава, пусть твоя душа улетит далеко. Господи, даже не знаю, что сказать. Да все уже», — резюмировал артист.

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