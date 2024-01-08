«Скажу без скромности»: уехавший из РФ Макаревич* объявил себя кормильцем СССР

Певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) вслед за Лаймой Вайкуле сообщил, что он «кормил» СССР. Об этом стало известно из эфира шоу «Честное слово».

В новом интервью артист заявил, что группа «Машина времени» приносила стране доход «как средний величины советский завод». При этом Андрей отметил, что сами музыканты получали по 10-20 рублей.

«Без ложной скромности скажу, что на наших сборах держался Росконцерт», — цитирует Kp.ru высказывание певца из эфира шоу.

Несмотря на внушительный заработок, у группы был период, когда она не выступала. Тогда коллективу велели доработать концертную программу. В ответ на это артисты устроили «сидячую забастовку» и три месяца не выступали. По словам знаменитости, им звонили и просили вернуться на сцену.

«Нам говорили: «Росконцерт голодает». Мы отвечали, что работаем», — сообщил уехавший из РФ певец.

Отметим, что артист уже больше года не проживает на территории РФ. Музыкант избавился от бизнеса и недвижимости в России.

В 2023 году певица Лайма Вайкуле тоже заявила, что «содержала» СССР. Артистка убеждена, что ее концерты приносили стране прибыль. Однако после подобного заявления на Лайму обрушился шквал критики.

Ранее мы писали о том, что Макаревич* оплатил лечение бывшей жене, у которой отказали ноги. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ