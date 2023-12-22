Андрей Макаревич* оплатил лечение бывшей жене, у которой отказали ноги

Певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) оплатил лечение бывшей жене Анне Рождественской, с которой у артиста есть общий ребенок. Несмотря на непростые отношения, музыкант не отказал женщине в помощи и заплатил полтора миллиона рублей.

Об этом сообщает сайт Woman.ru.

Как известно, из-за недобросовестного психиатра, который прописал ей некие лекарства, у женщины отказали ноги. В этой страшной ситуации Рождественской помог бывший муж. Говоря о его поступке, женщина сказала: «Не знаю больше человека, который через 10 лет после расставания так поступит».

Еще через месяц она должна снова лечь в больницу. Единственная надежда у Рождественской, что Макаревич* снова даст полтора миллиона. Тогда у нее появится шанс ходить.

Напомним, их отношения развивались в конце 1990-х. Певец дарил женщине бриллианты, а когда она забеременела, резко изменился. Кто-то ему сказал, что ребенок мог быть от другого мужчины. Поведение певца изменилось. Рождественская вспоминала, что Макаревич* жалел 42 рублей на килограмм черешни. Тогда она была вынуждена пойти работать.

Ранее бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал выступление Макаревича* на его 70-летие. Артист выпивал на сцене в присутствии зрителей.

*признан иноагентом на территории РФ