«Скажи ему, если обидит — мы прилетим»: Лера Кудрявцева пригрозила мужу «предавшей» ее визажистки

Лера Кудрявцева публично обратилась к «предавшей» ее визажистке. В личном блоге телеведущая пригрозила мужу Ульяны Никулиной после их свадьбы: «Скажи своему итальянцу, если обидит — мы все прилетим».

8 июля Лера Кудрявцева сообщила, что ее визажист Ульяна Никулина вышла замуж за итальянца. Артистка опубликовала в соцсети фото молодоженов и поздравила стилистку, публично пригрозив ее новоиспеченному супругу.

«Улич! Поздравляю с рождением новой семьи. Скажи своему итальянцу, если обидит — мы все прилетим», — заявила Лера Кудрявцева.

О визажистке известно, что она работала со многими звездами российского шоу-бизнеса. Среди ее клиентов были Анна Седокова, Ирина Дубцова, Марина Федункив и другие артисты. В последнее время Ульяна Никулина сотрудничала с Лерой Кудрявцевой. Телеведущая признавалась, что стилистка часто ее подводит.

«Я ее очень люблю, но каждый раз мысленно увольняю. Не было ни одной съемки, чтобы она не опоздала. Сейчас она шлет мне фото из Таиланда, лежа в шезлонге и попивая коктейль, и сообщает, что ее высочество не прибудет к началу съемки», — рассказывала артистка.

Когда же Ульяна Никулина вернулась к работе, Лера Кудрявцева в шутку назвала ее «предателем из Таиланда».

Ранее Лера Кудрявцева сделала заявление в свой день рождения: «Радуюсь, что не оскотинилась».