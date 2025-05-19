«Радуюсь, что не оскотинилась»: Лера Кудрявцева сделала заявление в свой день рождения

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала пост в свой день рождения. В нем 54-летняя артистка пожелала, чтобы во всем мире наступил мир.

В личном Telegram-канале Лера поблагодарила своих родителей за то, что подарили ей жизнь. Также она призналась, что благодарна судьбе за все испытания и семью – мужа и детей. Счастлива она и потому, что у нее есть верные друзья и любимая работа.

«Спасибо за все испытания, за эмпатию, за слезы, переживания за всех - благодаря этому я еще чувствую себя человеком и радуюсь, что не оскотинилась. <…> Сегодня мой личный Новый год. И я желаю только одного, чтобы во всем мире был мир и перестали погибать люди. Большего и не прошу», - заявила Кудрявцева.

К слову, перед днем рождения Лера призналась, что написала завещание. Она отметила, что сделала это ради детей. Она опасается, что с ней может что-то произойти, поэтому решила «перестраховаться».

Ранее Лера Кудрявцева вспомнила о роскошной свадьбе с Игорем Макаровым.