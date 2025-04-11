«Сказать страшно»: соседи вспомнили, что творилось в замке Аллы Пугачевой

В середине апреля певица Алла Пугачева празднует свой день рождения. Праздники звезды ее соседи из подмосковной деревни Грязь вспоминают с содроганием. Поэтому они очень рады, что Примадонна уехала жить за границу.

Соседи исполнительницы хита «Арлекино» вспомнили, что по деревне Грязь сложно было пройти из-за большого количества машин. При этом цветы из местного магазина раскупали охапками. За этот день продавцы могли сделать месячную выручку.

«Что тут творилось, когда у Аллы был день рождения, сказать страшно. Полно машин больших, вся дорога заставлена. Цветов накупали много. Она особенно любит желтые, но брали, конечно, не только их», — рассказала продавец цветочного магазина NEWS.ru.

Самое масштабное празднование дня рождения Аллы Пугачевой было, когда ей исполнилось 70 лет. Народную артистку приезжали поздравлять коллеги и поклонники на лимузинах и микроавтобусах. Праздничный банкет прошел в одном из ресторанов Рублевки. Среди гостей были: художник Никас Сафронов, Дмитрий Медведев с женой Светланой, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие знаменитости.

15 апреля артистке исполнится 76 лет. Отмечать день рождения она будет, вероятнее всего, на Кипре.

Ранее депутат Брянской областной думы и член движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил сделать из подмосковного замка Пугачевой резиденцию юмористов «Аншлага».