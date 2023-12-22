Сказать «нет» соленому: Орбакайте поделилась секретами стройности от Аллы Пугачевой

52-летняя Кристина Орбакайте появилась на новогодней вечеринке Hello. На мероприятии артистка, которая находится в отличной форме, ела десерт. Она рассказала, как ей удается оставаться стройной, позволяя себе сладкое.

Артистка призналась: сладкое есть можно, но соленому нужно сказать четкое «нет».

«Иными словами: в наступающий 2024 года сделайте свою жизнь сладкой, а не соленой! Это мне давным-давно подсказала моя дорогая матушка Алла Борисовна Пугачева. Я всегда следовала всем ее советам в карьере и в жизни, и никогда не жалела», — цитирует Кристину портал PROZVEZD.

В первую очередь Примадонна советует дочери есть как можно больше свежих овощей. Поэтому Орбакайте любит салат из свежих огурцов, укропа и петрушки, который заправляет сметаной или оливковым маслом.

Второй совет — пить минимум два литра чистой воды в сутки. И третий: из напитков отдавать предпочтение зеленому или травяному чаю. Артистка позволяет себе не более двух чашек кофе в день и последнюю выпивает строго до 16.00.

«Повторюсь: все эти правила от великой Аллы Борисовны — нехитрые, важно их соблюдать! Поэтому желаю вам и всем вашим читателям в новом году силы воли! И будьте здоровы!», — сказала она.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте вывела в свет сына Дени, скрывавшегося от публики два года. Подробности читайте в этом материале.