«Сказать, что у меня все легко складывается, нельзя»: как живет Тодоровский после смерти жены Брик

Ровно год назад 10 февраля умерла талантливая актриса и жена режиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик. Только после смерти 40-летней знаменитости поклонники узнали о том, что она боролась с онкологическим заболеванием, но не смогла победить страшный недуг. Рядом с ней все это время был любимый муж, который пытается жить дальше после ужасной трагедии.

Тодоровский познакомился с Брик в 2002 году на пробах сериала «Закон». Несмотря на красивую внешность и талант, 19-летняя студентка провалила пробы.

«Поймите, я с вами говорю, чтобы вы не подумали, что плохо сделали пробы. Все хорошо, просто не подошли по возрасту», — говорил тогда актрисе Тодоровский.

В интервью режиссер признавался, что влюбился в девушку с первого взгляда. Они долго скрывали отношения и поженились только в 2006 году. Ради красавицы мужчина ушел из семьи, в которой прожил 20 лет. Позже пара переехала в Лос-Анджелес, но постоянно бывала в России. В 2009 году у них родилась дочь Зоя.

Брик продолжала активно посещать пробы и даже ходила к своему мужу, но наравне с другими актерами. Только однажды Валерий сам пригласил ее исполнить роль в проекте «Одесса».

Смерть Евгении стала неожиданностью для ее поклонников и коллег. Актриса до последнего скрывала болезнь, а когда лишилась красивых волос – списала это на смену имиджа. Церемония прощания с женщиной прошла в Лос-Анджелесе. После ухода любимой режиссер продолжает жить на две страны. В прошлом году у него вышел сериал «Надвое», который мужчина посвятил умершей жене. Звезда редко дает интервью, а говорит в основном о творчестве.

«Сказать, что все у меня легко, все складывается, нельзя», — делился Тодоровский в недавней беседе с журналистами.

Ранее мы писали о том, что дочь Евгении Брик больше не хочет сниматься в кино после смерти мамы от рака.