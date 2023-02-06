Не хочет повторять судьбу: дочь покойной Евгении Брик отказалась от съемок в кино

Зоя Тодоровская, дочь умершей 40-летней актрисы Евгении Брик, решила резко отказаться от актерской карьеры. Сейчас 13-летний подросток сосредоточился на музыке. Об этом пишет KP.RU.

Десятое февраля будет ровно годом со дня смерти известной актрисы Евгении Брик. Ее смерть поразила не только близких и друзей знаменитости, но еще коллег и поклонников. Конечно, больше всего эта трагедия повлияла на дочь – Зою.

Напомним, что Брик боролась с онкологией, но, к сожалению, болезнь взяла верх. Женщина умерла в одной из клиник Лос-Анджелеса. Муж Евгении, Валерий Тодоровский, почтил память супруги снятым сериалом о любви под названием «Надвое». Сейчас постановщик продолжает жить на две страны: работать в России, а отдыхать в США. Именно в Америке на данный момент живет дочка со своей бабушкой. Тодоровский всегда с большой теплотой рассказывал о своей теще.

«Твоя мама исключение. Она включена в тебя, посвятила свою жизнь тебе, а теперь посвящает ее нашей дочери Зое…» — говорил Тодоровский жене про свою тещу Галину Хиривскую.

Сейчас Галина посвящает все свое время Зое. Они живут в двухэтажном доме в США. Раньше дочь Брик регулярно бегала по кастингам и снималась то в заграничных проектах, то в лентах отца. Однажды девочка даже снялась в сериале киностудии Netflix «ОА» в одной из главных ролей: прошла кастинг (предложил знакомый агент Жени) и ее выбрали из 400 девочек, ребенок получил приличный гонорар. А сейчас сменила вид деятельности и сосредоточилась на музыке.

«Она не знает пока, кем она хочет быть. Ей всего-то 13 лет только что стукнуло. Надо дать ей время, чтобы определиться», — рассказывал Тодоровский.

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