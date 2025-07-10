«Сказала то, что думала»: Ольга Остроумова поделилась деталями скандала с Домогаровым

Ольга Остроумова объяснила, почему Александр Домогаров обиделся на нее. Об этом сообщает StarHit.

В 2024 году актер Александр Домогаров ушел из театра Моссовета после почти 30 лет службы в нем. Тогда актер объяснял свое решение тем, что он был не согласен с политикой нового худрука Евгения Марчелли. С некоторыми коллегами Домогаров тогда разругался — среди них была и Ольга Остроумова.

«Я не знаю, но, может быть, Домогаров сам хотел стать худруком, были такие какие-то мотивы?.. Не сработался он с Евгением Марчелли, не сошелся, бывает», — заявила актриса.

По словам Остроумовой, после скандала они с Домогаровым так и не общались. Однако своей вины актриса в конфликте не видит — знаменитость подчеркнула, что лишь высказывала личное мнение.

«Я просто сказала то, что думала. Развод бывает нормальный, а бывает со скандалом. Ну ты ушел и ушел, Господи. Тем более, прямиком в Театр Советской Армии, Домогаров там сейчас играет замечательно. А все равно сколько негатива! Даже если это не он сам, но у него вот эта клика, понимаете… Кликуши этакие, поклонницы. Они черт знает что про театр Моссовета писали», — добавила она.

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