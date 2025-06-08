«Была в шоке!»: Остроумова рассказала о реакции на поздние роды дочери

Ольга Остроумова заявила, что была в шоке, когда узнала о родах 47-летней дочери. Об этом сообщает StarHit.

Актриса Ольга Остроумова может похвастаться большой семьей — у нее двое детей, которые подарили ей пять внуков. Самая младшая из них родилась несколько лет назад. Дочь актрисы Ольга родила девочку в 47 лет.

По словам Остроумовой, она сначала настороженно восприняла новости о беременности дочери.

«У меня пять внуков. Дочь в 47 лет решила родить еще одного ребенка — девочку. Когда она мне сообщила, сразу спрашивает: „Ты рада, ты рада?“ А я была в шоке! Это, конечно, поздно немного, но ничего. Вырастет девочка. Чудесная девочка. Так что давайте жить, давайте растить детей», — рассказала она.

Актриса также вспомнила о покойном супруге Валентине Гафте, с которым она прожила в браке 24 года.

«Он не был старым. Старость — это ведь не внешность, а то, что внутри нас…» — заявила она.

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