Сказала «да» возлюбленному: звезды «Битвы экстрасенсов» объявили о помолвке

Ирина Прощина и Александр Саков, участники шоу «Битва экстрасенсов», объявили о своей помолвке. Пара опубликовала по этому случаю пост в социальных сетях.

Пара открыто заявила о важном моменте в жизни и выложила фото, на котором у Ирины на безымянном пальце красуется обручальное кольцо. Девушка призналась, что ответила «да» не предложение возлюбленного выйти замуж.

Жених, в свою очередь, поблагодарил популярную телепередачу за встречу с Ириной. В комментариях под записью уже стали появляться шутки на эту тему.

Так, пользователи считают, что Влад Чреватый, другой участник «Битва экстрасенсов», подтолкнул пару к свадьбе.

«Сейчас Влад где-то сидит и искренне верит, что он Лариса Гузеева», — написал один из комментаторов.

Ранее певец Дима Билан рассказал о съемках в «Новой Битве экстрасенсов». Артист признался, что временами у него шли мурашки по телу.