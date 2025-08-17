«Сказала, что уходит»: Лолита рассказала о решении дочери с синдромом Аспергера, которое повергло ее в шок

Певица Лолита Милявская тяжело приняла решение 27-летней дочери Евы, у которой синдром Аспергера (состояние, относящееся к расстройствам аутистического спектра), жить самостоятельно. Единственный ребенок исполнительницы находится в Болгарии, где за ним все это время присматривала бабушка.

Милявская рассказала о своих переживаниях в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио». По словам артистки, дочь, которая находилась под опекой бабушки, неожиданно решила начать заботиться о себе сама. Она позвонила матери и сообщила, что уходит из дома и будет жить одна.

«Дочь позвонила и сказала, что уходит от бабушки и будет жить одна. На утро я думала, что вылечу к ней, все брошу, работу брошу, заплачу неустойки. То есть в голове выстроилась цепь: сколько буду должна, где достать билеты, дорогая тяжелая, 12 часов», — заявила Лолита.

Звезду эта новость повергла в шок. Милявской даже пришлось обратиться за помощью к психиатру. Однако уже спустя неделю певица пришла в себя и даже порадовалась за успех дочери, которая совершила «такой» скачок.

