«Сказала, что ей нравится небольшое количество людей»: Аксенова раскрыла детали съемок с Гузеевой

Актриса Любовь Аксенова рассказала о съемках в проекте «Холод» вместе с Ларисой Гузеевой. Раньше они не сталкивались по работе, поэтому первое время звезда «Почки» боялась коллегу. Но со временем страх ушел. Об этом она сообщила StarHit.

По словам Аксеновой, первое время ей было некомфортно с Гузеевой, так как она считает ее легендарной артисткой. Но все проблемы ушли, когда Любовь поговорила с ведущей шоу «Давай поженимся».

«Поначалу боялась, конечно. Лариса Гузеева — легендарная личность, я смотрела фильмы и передачи с ней. Переживала, вдруг у нас с ней не срастется. Но она мне сказала, что ей нравится очень небольшое количество людей в этом мире и я вхожу в это число. После такого признания страх как рукой сняло», - призналась Любовь.

Актриса также отметила, что съемки «Холода» стали одними из самых сложных в ее карьере. При подготовке к роли Аксеновой пришлось за короткое время сильно похудеть. Кроме того, она усиленно занималась спортом, так как в кадре ей приходилось выполнять физические упражнения и много бегать.

