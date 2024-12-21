Любовь Аксенова заявила, что готова на изменения внешности ради роли
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Любовь Аксенова заявила, что готова на изменения внешности ради роли. Об этом сообщает The Voice.
Актриса Любовь Аксенова призналась, что готова на эксперименты с внешностью ради разных ролей. По словам звезды «Закрытой школы», она может научиться даже акробатическим элементам.
«Мне было бы любопытно каким-то образом изменить тело, набрать в весе, можно массу, либо наоборот похудеть. Как вариант — освоить новый навык для кадра: хоть колесо сделать, хоть боевыми искусствами овладеть», — рассказала она.
Аксенова добавила, что она учится принимать себя. При этом актриса признается, что звездам важно не зазнаваться.
«Каждый раз отслеживаю внутренний голос, который говорит, что со мной что-то не так. Иногда просто игнорирую его, иногда с ним договариваюсь. Нравиться себе важно, и это касается не только актрис. Но еще важно не перебарщивать, как с самолюбованием, так и с самокритикой», — заявила знаменитость.
Ранее мы писали о том, что Любовь Аксенова рассказала, как попала в киноиндустрию.