Любовь Аксенова заявила, что готова на изменения внешности ради роли. Об этом сообщает The Voice.

Актриса Любовь Аксенова призналась, что готова на эксперименты с внешностью ради разных ролей. По словам звезды «Закрытой школы», она может научиться даже акробатическим элементам.

«Мне было бы любопытно каким-то образом изменить тело, набрать в весе, можно массу, либо наоборот похудеть. Как вариант — освоить новый навык для кадра: хоть колесо сделать, хоть боевыми искусствами овладеть», — рассказала она.

Аксенова добавила, что она учится принимать себя. При этом актриса признается, что звездам важно не зазнаваться.

«Каждый раз отслеживаю внутренний голос, который говорит, что со мной что-то не так. Иногда просто игнорирую его, иногда с ним договариваюсь. Нравиться себе важно, и это касается не только актрис. Но еще важно не перебарщивать, как с самолюбованием, так и с самокритикой», — заявила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Любовь Аксенова рассказала, как попала в киноиндустрию.