«Сказала, что едет в больницу, поэтому поболтать не может»: друг Либерж Кпадону рассказал о последнем разговоре с ней

Друг звезды «Дома-2» Либерж Кпадону Дмитрий Дмитренко рассказал о последнем разговоре с ней. По его словам, он состоялся еще 14 февраля. Тогда девушка отправлялась в больницу на операцию.

Бывший участник скандального реалити признался, что больше месяца пытался связаться с подругой, но при этом особо не паниковал, так как она и раньше уходила в себя и игнорировала звонки. До последнего Дмитрий считал, что Либерж находится в клинике, но это оказалось в итоге не так.

«Я верил, что все будет хорошо, потому что у Либи были грандиозные планы на жизнь и отношения», - рассказал Дмитренко в беседе со StarHit.

По признанию Дмитрия, в последний раз голос девушки он слышал в середине февраля. Она обещала ему перезвонить, но так и не сделала этого. Также она не ответила на его поздравление с 8 марта.

«Она сказала, что едет в больницу, поэтому поболтать не может. Ей по второй линии позвонила мама, и она меня отключила. Потом не перезвонила. Через два дня я вновь набрал ее номер, но никто не ответил», - поделился экс-участник «Дома-2».

Ранее стала известна причина смерти Либерж Кпадону.