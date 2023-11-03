Сказал все, что думает: Резник отреагировал на внезапное возвращение Пугачевой в РФ

Илья Резник радостно отреагировал на возвращение Аллы Пугачевой, назвав ее сестрой. Композитор поделился откровением с mk.ru.

2 ноября 2023 года стало известно о возвращении Пугачевой в РФ. Певица приехала в столицу на поезде Псков-Москва, у которого конечная остановка была на Ленинградском вокзале. Оттуда она отправилась в подмосковный замок. В беседе с журналистами поэт и близкий друг артистки отреагировал на ее приезд.

Резник отметил, что рад возвращению певицы. По его мнению, Пугачева «ни в одной стране мира» не будет чувствовать себя так комфортно, как в России. Кроме того, композитор напомнил об их «великом творческом прошлом» и признался в любви к артистке.

«Она моя сестра, а меня она всегда считала своим братом. Никакая жизнь не повлияет на наши отношения», — высказался Резник.

Ранее директор Аллы Пугачевой прокомментировала внезапное возвращение певицы в РФ. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что певица Ольга Зарубина обвинила Аллу Пугачеву в попытке загубить ее карьеру.