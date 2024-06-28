«Хочу это развидеть»: фаворитка Киркорова рассказала о реакции певца на ее фальшивую пластику

Певец Филипп Киркоров негативно отреагировал на признание певицы Марго Овянниковой о пластике. Артистка обманула его, как и всех поклонников, и ему это не понравилось.

В личном блоге Марго рассказала, что Филипп, когда увидел ее после изменений, был шокирован и даже зол. Он заявил, что его муза переборщила. Певец долго возмущался и не мог прийти в себя, и его отвращение не ушло даже тогда, когда Овсянникова начала снимать грим.

Чтобы Киркоров не разочаровался в ней, артистка решила раскрыть ему правду первому. Несмотря на то, что, по ее словам, на грим ушло несколько часов, она избавилась от него перед коллегой, чтобы доказать – ее скулы, ягодицы и все остальное в теле являются накладными.

«Марго, что вы делаете? Как прилепила? О, Господи! Я хочу это развидеть», - заявил Филипп, с ужасом наблюдая за тем, как Марго снимаетс себя куски грима.

Впрочем, когда шок прошел и Овсянникова объяснила Киркорову свою цель, он немного смягчился. Он заявил, что ради благого дела можно пойти на подобный эксперимент.

Напомним, что Марго призналась – ее обман был нацелен на то, чтобы показать молодым девушкам, к чему может привести пластика. Артистка выступает за натуральную красоту и ничего в себе не собирается менять.

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