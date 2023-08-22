«Сказал: надо уезжать»: Анатолий Белый о том, как семья узнала об эмиграции

Актер Анатолий Белый вспомнил, как объяснял семье эмиграцию в Израиль, об этом сообщает Woman.ru со ссылкой на программу «Час интервью».

Белый покинул Россию летом 2022 года вместе с семьей. Сейчас он живет в Израиле и строит свою карьеру там. По словам актера, ему пришлось принимать решение об отъезде из России вечером 24 февраля. В интервью он вспомнил, как собрал всю семью за столом и сообщил, что надо срочно уезжать за границу.

«Я посадил жену, детей за обеденный стол и все им рассказал, что произошло. Сказал: ''Мы в России жить не будем, надо уезжать, чтобы у вас было будущее. Не волнуйтесь, мы будем жить хорошо''», — вспомнил Белый.

По словам актера, жена сразу же поддержала его идею, а вот детям пришлось объяснять причины отъезда куда более подробно.

«Внушил, что все будет еще лучше, что это нужно и даже необходимо, по-другому никак не будет. Не волнуйтесь, мы будем жить хорошо, в открытом мире. Мы не можем больше жить в этой стране. Кто-то маленький, кто-то не очень, но они меня поняли», — рассказал артист.

Однако Белый решил дождаться завершения театрального сезона во МХАТе, где он работал, и лишь потом уехать вместе с семьей. Сам артист корит себя за поздний переезд, по его мнению, он мог бы репатриироваться в Израиль еще в 2010 году.

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