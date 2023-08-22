Алину Загитову заподозрили в грубом нарушении правил дорожного движения

Фигуристка Алина Загитова выложила видео из машины, проезжающей на зеленый сигнал для пешеходов. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию решила похвастаться поездкой на роскошной иномарке, но внимательные пользователи обратили внимание вовсе не на автомобиль.

На кадрах, снятых из окна автомобиля Загитовой видно, как автомобиль проезжает регулируемый пешеходный переход в тот момент, когда у пешеходов горит зеленый свет. Таймер, который оповещает пешеходов о продолжительности разрешающего сигнала, показывает значение, превышающее 20 секунд. Кроме того, ПДД запрещают пользоваться телефонами во время вождения. Об этом сообщает Life.ru.

Часть пользователей предположили, что таким образом Алина Загитова могла нарушить правила дорожного движения и проехать на запрещающий сигнал светофора. Впрочем, в Москве есть и светофоры, которые позволяют при повороте направо проезжать автомобилистам, пропуская при этом пешеходов. Сама фигуристка пока никак не комментировала произошедшее.

Напомним, Алина Загитова является единственной в России и второй в мире после южнокорейской фигуристки Ким Ён А спортсменкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

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