Певец Леонид Агутин сыграл самого себя в новом драмеди о женской дружбе

Певец Леонид Агутин был замечен на съемках российского сериала о женской дружбе. Как оказалось, он сыграл в нем самого себя в одном из эпизодов. Об этом сообщает mk.ru.

Новый проект с Софьей Гершевич, Лизой Шакирой и Эрикой Булатой рассказывает о независимых столичных девушках. Главные героини знакомятся на одной из вечеринок, которая не оправдывает их ожиданий, и между ними завязывается дружба. Как отмечает источник, сюжет похож на нашумевшую иностранную драму «Секс в большом городе».

К работе над сериалом был привлечен артист Леонид Агутин. Он не только написал для него саундтрек, но и поучаствовал в съемках. В одной из серий он появится в роли самого себя. К слову, это не первый опыт певца в кино. До этого он играл в «Кухне», «Заповеднике» и «Жаре».

Отметим, что пилотный эпизод проекта был показан еще год назад. В нем появились актрисы Татьяна Бабенкова, Дана Мацюнскайте и Диана Огай. Однако позже создатели решили внести изменения в каст.

Ранее Леонид Агутин обратился к Анжелике Варум в ее день рождения.