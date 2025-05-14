«Никаких отношений у Лизы не было»: Мария Кожевникова рассказала о знакомстве Авербуха и Арзамасовой

Актриса Мария Кожевникова встала на защиту фигуриста и тренера Ильи Авербуха, оскандалившегося после интервью журналистке Ксении Собчак. В своем личном блоге 40-летняя звезда «Универа» напомнила, что участвовала в проекте, на котором прославленный спортсмен познакомился с тогда еще 15-летней Лизой Арзамасовой.

«Мы все были на виду друг у друга, тренировались вместе почти каждый день, и никаких отношений у Лизы не было! Она на все передачи и репетиции ходила со своей мамой! К Лизе все относились как к ребенку, она и была тогда ребенком», - заверила Кожевникова.

Она призвала не критиковать Авербуха, а порадоваться за «красивую, счастливую и крепкую семью», которую Авербух создал с Арзамасовой уже после ее совершеннолетия.

Напомним, фигурист женился на звезде «Папиных дочек», когда ей было уже 25 лет. Сейчас пара воспитывает двоих детей – сына и дочь. Авербух старше Арзамасовой на 22 года.

Ранее Илья Авербух рассказал Собчак, что встретил Лизу, когда ей было 15 лет, а ему – 37. Спортсмен заверил, что влюбился в первого взгляда, и отметил, что уже тогда видел в Лизе молодую женщину, у которой «все было».