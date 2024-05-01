«Скатился в омут»: вокалистка Айсылу Чижевская разводится с 22-летним пасынком

Вышедшая замуж за приемного сына певица Айсылу Чижевская-Мингалим приняла решение о разводе. Об этом сообщает mk.ru.

55-летняя Айсылу призналась, что ее брак с 22-летним пасынком был нужен для творчества. К тому же семья вокалистки отвернулась от нее после того, как она расписалась с молодым человеком, хотя родственники присутствовали на свадьбе.

«ТВ приглянулась наша история, а мы никому не отказывали, чтобы показать, что у нас все прозрачно, никаких грязных тайн, все ради творчества: я учитель, Даниил ученик», – пояснила она.

Спустя семь месяцев совместной жизни Чижевская подала на развод. По словам женщины, она зашла на сайт знакомств и наткнулась на анкету своего молодого супруга.

«Мне было стыдно в таком признаться», – заявила Айсылу.

Даниил предпочитает пока не давать никаких комментариев на обвинение жены в неверности. Как утверждает Чижевская, он мог бы многого добиться в музыкальной карьере, если бы не совершил такую ошибку.

«А ведь Данилка правда талантливый, это я вам как музыкант со стажем говорю. Он мог бы стать для татарского народа вторым Ренатом Ибрагимовым, если б не омут, в который он скатился, а я недосмотрела», – заключила певица.

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