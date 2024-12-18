На его совести: в Госдуме прокомментировали отъезд Сергея Полунина из России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что эмиграция артиста балета Сергея Полунина не станет потерей для русской культуры.

«Принял он такое решение, ну и скатертью дорога. Сказать, что это потеря для русской культуры, я не скажу», – заявил парламентарий в беседе с aif.ru.

Он подчеркнул, что решения, которые принимает человек, будут только на его совести.

Ранее 35-летний уроженец Херсона Сергей Полунин сообщил, что собирается уехать из России, но пока не определился, куда именно. Он отметил, что «его время в России истекло» и «душа не на месте».

Напомним, Полунин живет в России с 2012 года. В 2020 году Полунин стал директором Севастопольского государственного театра оперы и балета. В 2023 году получил премию президента РФ для молодых деятелей культуры.

Ранее балерина Анастасия Волочкова отреагировала на заявление артиста Сергея Полунина об отъезде из России. Танцовщица назвала коллегу неудачником и посмеялась над ним.