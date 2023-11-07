«Скандалы подогревают аудиторию»: Анна Калашникова дала совет, как стать блогером-миллионником

Анна Калашникова — актриса, певица и модель, но зрителям она запомнилась, благодаря участию в телешоу. При этом привлекает общественность ее личная жизнь. Артистка считает, что в некоторых случаях скандалы могут пойти на пользу карьере.

Как пояснила Анна, она стала известной еще до появления социальных сетей. Калашникова пробовала себя в качестве модели, певицы, актрисы, а когда завела свой аккаунт, на нее подписались ее фанаты.

«Меня знали по фильмам, телешоу. В первые несколько дней на меня подписалось около ста тысяч человек. Абсолютно живые, настоящие. И потом мой аккаунт начал расти, а ведь я тогда не понимала ничего, выставляла ужасные фото со съемок без обработки», — рассказала она в интервью WomanHit.ru.

Блог стал прирастать подписчиками именно благодаря участию в телевизионных проектах. После эфира на Первом канале Анна признается: за несколько часов к ней добавились 300 тысяч живых людей, и в итоге ее аккаунт подвис. Когда блокировку сняли, у нее было уже более 1 млн подписчиков.

«Честно, я вообще не любитель скандалов, но безусловно, скажу, что они подогревают аудиторию. Люди по своей природе вампиры. В каком плане? Они поглотители эмоций, а эмоции счастья не всем нравятся», — заключила артистка.

Напомним, ранее Анна Калашникова рассказала о подготовке к рождению двойняшек от суррогатной мамы. По словам знаменитости, это обойдется ей в несколько миллионов рублей. На данный момент, телеведущая воспитывает восьмилетнего сына от бывшего мужа.